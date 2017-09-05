Севастополь, 5 сентября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Утверждение Генплана Севастополя отложено на полгода, поскольку проект получил множество замечаний граждан. Нужно справедливо во внесудебном порядке разобраться с правами собственников земельных участков. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил журналистам во время рабочей поездки в Севастополь 5 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов Красная Весна Севастополь

«По инициативе Дмитрия Владимировича (Овсянникова — главы Севастополя — прим ИА REGNUM ), мы договорились в федеральной целевой программе срок утверждения генерального плана перенести на полгода, для того чтобы максимально учесть все предложения граждан», — сказал Козак.

Он пояснил, что согласно программе ФЦП, Генплан должен быть готов до конца 2017 года. Но проект получил множество претензий и замечаний, среди которых «наверняка не все справедливые», но это «клубок проблем, с ними нужно не просто разбираться, нужно понимание», отметил вице-премьер.

«Нужно максимально учесть все предложения граждан. Разобраться со всеми незастроенными земельными участками, которые появились ещё по украинскому законодательству. Должно быть максимально справедливо и минимум неудобств, минимум ущерба для граждан», — сказал заместитель председателя правительства РФ.

Козак добавил, что власти Севастополя активно работают над предложениями жителей Севастополя по проекту: «Рассматривается каждая жалоба, замечание, судебные тяжбы приостановлены. Надо во внесудебном порядке справедливо разобраться со всеми претензиями и замечаниям, которые были у граждан, с теми правами, которые были на земельные участки, которые возникли, в особо охраняемых территориях, землях…», — сказал Козак.

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Вместе с тем, он считает, что Севастополь должен развиваться как современный город, но и генплан должен приниматься с учетом исторически сложившейся застройки города.

«Конечно, нужно сделать город современным, удобным для проживания. Для этого нужно произвести некое переустройство, прежде всего транспортной инфраструктуры», — убежден Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, возмущение севастопольцев предложенным генеральным планом вылилось в массовый митинг, на котором граждане выразили недоверие всем ветвям власти города и обратились к президенту РФ с просьбой вмешаться в критическую ситуацию, сложившуюся в Севастополе.

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