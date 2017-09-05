Киев, 5 сентября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Cпецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Виктор Медведчук прокомментировал изданию «КП в Украине» готовящийся «большой обмен» удерживаемыми лицами с республиками Донбасса.

Nur.kz Пленные бандиты из АТО

«Проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, разыскиваемых ДНР и ЛНР, и находящихся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает число тех, на кого претендуют республики Донбасса, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям», — рассказал Медведчук.

«Мы разыскиваем на территории республик 144 человека. На сегодняшний день установлено местонахождение 87 из них. Розыск остальных продолжается», — добавил он.

По его словам, в результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение республикам Донбасса рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. «В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются республиками. Отмечу, что в число этих 309 лиц мы не включаем тех, которые обвиняются или осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или осужден за совершение преступлений не связанных с «АТО»», — подчеркнул Медведчук.

Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены уже 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.