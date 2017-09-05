Краснодар, 5 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года на территории России впервые будут проведены совместные российско-египетские военные учения под названием «Защитники дружбы-2017», сообщает официальный сайт Минобороны России.

Mil.ru Десантники России и Египта

Манёвры состоятся в Краснодарском крае. В них будут задействованы подразделения российских Воздушно-десантных войск и парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет.

Активной фазе учений будут предшествовать мероприятия боевого слаживания, в ходе которых российские десантники научат своих египетских коллег пользоваться российскими парашютными системами Д-10. На учениях им придётся совершать прыжки из самолетов и вертолетов российской военно-транспортной авиации.

Стоит отметить, что военнослужащие парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет будут впервые массово применять парашюты Воздушно-десантных войск России.

В ходе учений российские и египетские десантники проведут парашютное десантирование, выйдут в район боевых задач, захватят горный перевал в одном из районов Краснодарского края и создадут там прочную оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года военные специалисты из Египта на одном из полигонов ВДВ России в Краснодарском крае ознакомились с воздушно-десантной подготовкой российских десантников и согласовали проведение совместных учений.