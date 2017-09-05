Египетские десантники готовятся к высадке в России
Краснодар, 5 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года на территории России впервые будут проведены совместные российско-египетские военные учения под названием «Защитники дружбы-2017», сообщает официальный сайт Минобороны России.
Манёвры состоятся в Краснодарском крае. В них будут задействованы подразделения российских Воздушно-десантных войск и парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет.
Активной фазе учений будут предшествовать мероприятия боевого слаживания, в ходе которых российские десантники научат своих египетских коллег пользоваться российскими парашютными системами Д-10. На учениях им придётся совершать прыжки из самолетов и вертолетов российской военно-транспортной авиации.
Стоит отметить, что военнослужащие парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет будут впервые массово применять парашюты Воздушно-десантных войск России.
В ходе учений российские и египетские десантники проведут парашютное десантирование, выйдут в район боевых задач, захватят горный перевал в одном из районов Краснодарского края и создадут там прочную оборону.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года военные специалисты из Египта на одном из полигонов ВДВ России в Краснодарском крае ознакомились с воздушно-десантной подготовкой российских десантников и согласовали проведение совместных учений.