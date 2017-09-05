Некрасовское, Ярославская область, 5 сентября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В поселке Некрасовское Ярославской области улица Садовая подверглась обстрелу артиллерийским снарядом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Pixabay.com Взрыв

Рядом с одним из домов на улице Садовой в поселке Некрасовское взорвался снаряд. Он упал в сотне метров от дома и жильцы услышали звук, похожий на взрыв газового баллона. На месте падения снаряда образовалась воронка диаметром около метра. Стены двух зданий и окна были прошиты осколками снаряда

«Жертв нет. Сейчас военная прокуратура расследует ЧП. Рядом с нами находится военная часть ВДВ. Вполне вероятно, что это прилетело именно от них», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрация сельского поселения Некрасовское Ярославской области Сергей Подгорнов.

Ярославское МЧС сообщило, что ситуация находится под их контролем, на месте работают специалисты из военной прокуратуры.