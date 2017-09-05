Сегежа, Карелия, 5 сентября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. На Сегежском ЦБК в Карелии 5 сентября завершились строительно-монтажные работы на новой бумагоделательной машине (БДМ №11). Согласно контракту с поставщиком оборудования, немецким концерном Voith, БДМ №11 обошлась инвестору сумму свыше 80 млн евро. Мощность машины — 110 тысяч тонн мешочной бумаги в год. Ее установка позволит увеличить объемы производства на комбинате на 40%.

Пресс-служба правительства Карелии Новая бумагоделательная машина

«Прошло два года, и мы присутствуем при завершении строительства новых зданий и окончания строительно-монтажных работ на новой бумагоделательной машине. Построен современный цех, смонтировано новейшее технологическое оборудование. Мы перешли от монтажа к пуско-наладочным работам. Следующий этап — запуск двигателей и производства», — цитирует вице-президента Segezha Group Сергея Пондаря пресс-служба регионального правительства.

Общий объем инвестиций в модернизацию комбината превышает 13 млрд рублей. Уже вложено 6,8 млрд рублей. Для обслуживания новой бумагоделательной машины будет создано 140 рабочих мест инженеров и рабочих технологических профессий.

«Это гордость, что именно в Карелии впервые за 25 лет в России смонтирована такая мощная техника, которая будет производить высококачественную, конкурентоспособную, экологичную продукцию. Бумажные пакеты востребованы в России и Европе — рынок сбыта очевиден. Правительство Карелии готово помогать в реализации намеченных планов, в первую очередь, в обеспечении ресурсами — лесом. К 2019 году в рамках взаимодействия с ОАО «Газпром» планируем подвести в Сегежу газ, что, безусловно, создаст хорошие экономические условия», — заявил сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

В новую бумагоделательную машину заложены новейшие концептуальные решения в сфере производства мешочной бумаги. Это машина с высокой степенью автоматизации, которая увеличит мощности по бумаге примерно на треть, и позволит выпускать очень качественную продукцию, из которой делается более легкий и надежный мешок.

Строительством БДМ №11 завершается второй этап модернизации Сегежского ЦБК. На третьем этапе, в 2018 году, планируется ввести в строй новую котельную установку на биомассе для производства пара под технологические нужды комбината. Новое оборудование от компании Valmet позволит Сегежскому комбинату применять древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива.

«В следующем году мы планируем запустить на ЦБК многотопливный котел, который даст возможность комбинату применять древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря чему будут сокращены выбросы в атмосферу и локализовано любое негативное воздействие на окружающую среду», — отметил Сергей Пондарь.

Первую бумагу, произведенную на новой бумагоделательной машине, комбинат планирует получить 27 октября 2017 года.

Справка:

Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы расположены в 13 странах.