Чем грозит поставка американского оружия Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Украина и США, Сирия, Серебренников: о чём ещё спросили Владимира Путина в Китае;
- Киев должен выполнить Минские соглашения: ввод миротворцев ООН одобрен, но при определённых условиях;
- Не соответствует действительности: Песков опроверг «ультиматум» Путина президенту Литвы;
- Опасения напрасны: Центр НАТО в Риге напуган военными учениями России;
- Новые сведения: в Донбассе нашли останки тел пассажиров малазийского Boeing.