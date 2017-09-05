Ярославль, 5 сентября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. 5 сентября представители родительских комитетов вместе с председателем ярославского областного союза женщин Ольгой Хитровой проверили качество питания в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM. Общественники посетили детский сад № 148.

City-yaroslavl.ru Детское меню попробовали взрослые

«В нашем детском саду всего 18 групп, это 440 детей. На единое меню мы перешли в июне этого года. Новое меню — это сбалансированное пятиразовое питание с полным набором продуктов в соответствии с санитарными правилами, в котором высчитаны нужные объемы блюд и калорийность. Кроме того, для детей с пищевой аллергией мы делаем замену продуктов по рекомендации врачей, сохраняя необходимый объем и баланс белков, жиров и углеводов. Качество приготовляемых блюд контролируется ежедневно как нашей бракеражной комиссией, так и пищевой лабораторией комбината социального питания» — рассказала заведующая детским садом № 148 Наталья Гусева.

В дошкольных образовательных учреждениях Ярославля минувшим летом начался переход на качественно новое единое меню. В мэрии особо отмечают, что многократные проверки показали: питание в разных детских садах было различным, хотя родители платили за него одинаковую сумму. Поэтому было принято решение, что все питание в детских садах должно быть единообразным. Единое двухнедельное меню утверждено санитарным законодательством. Все детские сады сейчас работают с пятиразовым питанием.

«Сегодня мы увидели качество поставляемых продуктов, в каком виде они поступают в детские сады и как хранятся. Также мы продегустировали блюда из меню, которые кушают детки. Те люди, которые отвечают за организацию питания в детских садах, действительно стараются сделать меню разнообразным и сбалансированным. Сегодня с членами родительского комитета мы еще раз убедились, что все качественно, без сульфатов и нитратов, и остались довольны», — рассказала председатель ярославского областного союза женщин Ольга Хитрова.

Всего в городе Ярославле 157 детских садов. Переход на новое единое меню начался в июне этого года.

Напомним, неделей раньше в адрес депутата областной Думы Сергея Балабаева поступило коллективное обращение от заведующих детскими дошкольными учреждениями Ярославля — правда, без подписей. Авторы указали, что боятся «привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения».

В нем сообщалось, что на новое меню детские сады переводились в приказном порядке и оно вызывает немало претензий как у самих заведующих, так и родителей.