Вашингтон, 5 сентября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Питер Динклэйдж, являющийся исполнителем роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов» ранее выступал в составе панк-группы, фотографии с её концертов опубликовал 4 сентября портал Digital Spy.

Логотип Игра Престолов

Группа, в которой Динклэйдж был вокалистом называлась Whizzy, актер сообщил журналистам, что на одном из выступлений он и получил свой шрам на лице.

«В Нью-Йорке на протяжении многих лет я был в группе под названием Whizzy. Мы были группой, исполняющей панк-фанк-рэп», — рассказал актер.

«Мы давали концерт в CBGB (музыкальный клуб в Нью-Йорке, существовавший с 1973 по 2006 год — ИА REGNUM ), я прыгнул на сцену и случайно получил коленом в висок. Я был похож на Сида Вишеса, измазал кровью всю сцену. Кровь была повсюду. Я просто схватил грязную салфетку, протер голову и продолжил выступать».

Динклэйдж пояснил, что в то время он вел жизнь рок-музыканта и не слишком заботился о своей личной безопасности, как и другие участники группы. Во время концертов они курили и употребляли алкоголь, однажды их басист упал с усилителя, потому что потерял сознание.

Издание напоминает, что Питер Динклэйдж является единственной звездой сериала «Игра престолов», у которой обнаружилось насыщенное музыкальное прошлое. Ранее СМИ сообщали, что восьмой и последний сезон «Игры престолов» зрители смогут увидеть в 2018 или в 2019 году.