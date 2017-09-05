Дейр-эз-Зор, Сирия, 5 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России, осуществивший 5 сентября пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр», уничтожил в окрестностях города Эш-Шола укрепрайон бандформирования, основу которого составляли выходцы из России и стран СНГ. Об этом сообщает во вторник, 5 сентября, пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

«Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара ракет «Калибр» были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков.

«Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что части сирийской правительственной армии в настоящее время продолжают операцию по уничтожению укрепленного района группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября губернатор провинции Дейр аль-Зор Мухаммад Ибрагим Самра сообщил, что армия Сирии в течение ближайших 48 часов достигнет города Дейр эз-Зор, который был осажден боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких лет.

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