Ярославль, 5 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Ярославле планируют открыть туристский информационный центр. Об этом на депутатских слушаниях в муниципалитете Ярославля рассказал заместитель мэра города Алексей Торопов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ярославу Мудрому в Ярославле

Ранее городские власти не раз заявляли о планах по созданию такого центра, но дальше разговоров дело не шло. Сейчас появились более конкретные планы. Средства на создание и работу ТИЦ будут выделены из городского бюджета. Аналогичный центр работает в другом историческом городе области — Угличе, ТИЦ есть в Ростове Великом. Туристский информационный пункт открыт в Рыбинске.

В Ярославском центре будут информировать туристов и экскурсантов обо всех туристских объектах (отели, кафе, достопримечательности), об интересных событиях в городе. Кроме того, в ТИЦе планируют заниматься разработкой стратегии развития туризма в городе и продвижением его потенциала на внутреннем и внешнем рынках. Также в центре будут проводить выставки и мастер-классы ярославских мастеров.

В планах властей Ярославля открыть центр до конца текущего года. Средства на его работу будут заложены в городской программе развития туризма. Реализация этой программы, согласно планам городских властей, позволит увеличить въездной туристский поток до 387,4 тыс человек, увеличить количество занятых в сфере туризма вырастет на 19% (до 6160 человек), улучшить качество обслуживания жителей и гостей города.

Предполагается, что туристский информационный центр разместится в историческом центре Ярославля.