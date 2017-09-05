Москва, 5 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen отзовет почти 7,7 тыс. автомобилей Multivan, проданных в России с 2014 по 2016 годы. О согласовании отзывной кампании сообщает 5 сентября пресс-служба Росстандарта.

nadeem1991 Volkswagen

Отмечается, что 7670 микроавтобусов Volkswagen Multivan серий T5 и T6 подлежат отзыву из-за возможного касания собственной ветви поликлинового ремня с противоположным направлением хода между натяжителем ремня и направляющим роликом. Такой дефект грозит преждевременным износом поликлинового ремня, а в отдельных случаях и его обрывом.

Специалисты заменят натяжитель ремня и сам ремень на отозванных транспортных средствах. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным. Владельцев подлежащих отзыву транспортных средств проинформируют письменно или по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно об отзыве 1 млн 820 тыс. автомобилей Volkswagen из Китая. Проблема заключается в топливном насосе — выявленный дефект может привести к отказу электроники в насосе и, как следствие, к остановке двигателя.

В конце августа Volkswagen сообщил регулирующим органам США о намерении отозвать некоторые модели, включая CC, Passat и Passat Wagon, которые были выпущены в период с 2006 по 2016 год. Речь идет о 281 тыс. автомобилей, топливные насосы которых изготовлены с дефектом.

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