Чита, 5 сентября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Читы подняла вопрос об обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях города. Губернатора, как сообщает ее пресс-служба, не устроила позиция сити-менеджера Олега Кузнецова, который заявил об отсутствии денег в городском бюджете на ремонт этого здания. «Куда вы все деньги в бюджете деваете?», — спросила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Добавим кстати, что примерно так же строго с самой Ждановой не так давно спросил не кто иной, как президент России Владимир Путин. Встреча Путина с главой Забайкалья состоялась 11 августа. Есть вещи, отметил глава государства, которые «бросаются в глаза». «Мы многое сделали для того, чтобы обеспечить необходимое количество мест в детских садах, и публично говорим о том, что эта проблема фактически решена на 90 с лишним процентов, почти на сто. Но люди жалуются, что в Чите вообще не строят новых детских садов, и попасть в детский сад очень сложно. Действительно такая проблема до сих пор?».

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Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой

Жданова признала, что проблема существует, а президентский указ выполнить в срок не удалось.

«Вы от федерации получили средства, которые вам были положены?» — спросил президент. Жданова ответила, что да, выделенные региону деньги получены. Но произошло недофинансирование 200 млн со стороны бюджета Забайкальского края.

На вопрос «Есть у вас эти деньги?» Жданова ответила, что «не в полном объеме».

И вот теперь губернатор взялась за Читу. «Куда вы все деньги в бюджете деваете? У вас полномочий-то в городе осталось всего ничего, — сказала она Кузнецову во время сегодняшней встречи. — Вам бы улицы содержать в чистоте — вы и этого не делаете, да школы и детские сады. Заводов, на моей памяти, в городе немного, чего еще-то? Куда все деньги тратятся? Почему у вас куда не кинь — всюду клин, у вас на всё нет денег? Бурьян скосить — нет денег, тротуары от песка очистить после ливней — нет денег, детский сад открыть — нет денег. Готовое здание под школу вам на блюдечке подарили в центре города, в хорошем состоянии, готовое — бери и работай. Можно было с 1 сентября открыть там новую школу, если постараться, если быть заинтересованным в том, чтобы горожанам комфортно жилось в Чите, чтобы они любили свой город. В чём проблема?».

«Окончательный временной показатель, который мы определяем для себя — 2018 год. За это время необходимо максимально эффективно реализовать все запланированные меры для решения данной проблемы. Это единая государственная задача, мы должны обеспечить население, в данном случае — читинцев, доступным дошкольным образованием», — отметила она.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Глава региона подчеркнула, что усилий, предпринимаемых минобразования края и городскими властями, недостаточно.

«1092 ребенка у нас находятся в очереди по городу Чите. Это очень большая цифра. Мы должны максимально активизировать эту работу, в том числе по возврату и реконструкции зданий, комплектованию дополнительных групп в детских садах, а также развитию негосударственного сектора дошкольного образования. Здесь мы должны определить точечный список индивидуальных предпринимателей, которые могут быть заинтересованы в получении лицензии, и продумать дополнительные меры их поддержки. В частности, необходимо рассмотреть возможность расширения объема выплат таким предпринимателям до полного субсидирования затрат. Кроме того, важно оказывать всю необходимую помощь индивидуальным предпринимателям в подготовке пакета документов для получения ими лицензий», — сказала Жданова.

Глава региона обратила внимание Олега Кузнецова на необходимость усиления работы по возврату зданий, в которых ранее размещались детские сады.

«К примеру, здание по улице Малая, 9. Эту задачу я оставляю для вас актуальной на 2018 год. Напрягитесь. В следующем году мы с вами должны обсуждать начало работы этого детского сада. Не только его ввод в эксплуатацию, но и конкретную работу по комплектованию групп, организации штатного расписания и так далее», — подчеркнула она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Губернатор также поддержала предложение регионального минобразования о создании детского центра на 30—50 мест на базе Забайкальского государственного университета.

«Такие проекты успешно реализуются на территории других регионов, нам нужно перенимать этот опыт. Прошу вас проявить больше активности в этом вопросе, инициируйте встречу с ректором и обсудите еще раз такую возможность», — сказала Жданова.

При этом без строительства одного-двух новых детских садов решить проблему нехватки мест в краевой столице не получится. Сити-менеджер Олег Кузнецов заявил, что в настоящее время определено место для строительства детского сада, рассчитанного на 240 мест, в районе улиц Гаюсана — Красного восстания, и попросил помощи в реализации этого проекта. Жданова поручила краевому министерству финансов при формировании бюджета на следующий год рассмотреть возможность софинансирования строительства нового детского сада в Чите.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Физкультура

«Недавно был обнародован Национальный рейтинг губернаторов за июль-август, и Жданова заняла там весьма низкие позиции — третье место с конца. Думаю, во многом это связано с критикой, прозвучавшей из уст президента, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — В свое время я предполагал, что некоторое время после выборов Жданова будет работать в режиме максимального благоприятствования, но потом ситуация изменится, «медовый месяц» с Кремлем закончится. Регион у нее очень сложный, один из самых проблемных в стране. Думаю, попытками «надавить» на муниципалитет решить проблему с детсадами не получится. У города денег и так очень немного».

Политолог не исключает, что власти «займутся приписками» и «уплотнением существующих детсадов», чтобы перед президентскими выборами показать, что указ главы государства исполнятся.