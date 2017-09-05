Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В Московском районе города на Неве сегодня, 5 сентября, появился своеобразный символ дружбы Петербурга и Москвы. На Бассейной улице у дома 12 состоялось торжественное открытие декоративной композиции «Поребрик и бордюр», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Декоративная композиция «Поребрик и бордюр»

Напомним, бордюрный камень, ограждающий проезжую часть и тротуары, в Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы и других городов России, традиционно именуют поребриком. Этой давней традиции придерживаются и простые горожане, и чиновники: во всех официальных сообщениях Смольного присутствует только слово «поребрик».

Дарья Драй ИА REGNUM Декоративная композиция «Поребрик и бордюр»

Автор появившейся в Московском районе инсталляции — заслуженный художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев. Согласно его воплощенному замыслу, декоративная композиция символизирует «Московский бордюр» и «Петербургский поребрик», которые сливаются воедино.

Украшениями поребрика и бордюра стали два «смайлика», которые создают ощущение доброго и веселого настроения.

Композиция на Бассейной улице установлена в рамках плана подготовки к 100-летию Московского района, отметили в районной администрации.