Кострома, 5 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. В 2016 году благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» количество погибших от ДТП в Костромской области уменьшилось на 36% — об этом сегодня, 5 сентября заявил губернатор области Сергей Ситников.

minsvyaz.ru Эра Глонасс

«Технологии становятся все более актуальными. В регионе уже реализуется проект по комплексной организации безопасности дорожного движения «Безопасный город». Главный результат — в прошлом году количество погибших, получивших травмы в ходе дорожно-транспортных происшествий, сократилось на 36%. У нас никогда такого не было. Это жизни людей» — прокомментировал работу системы губернатор Сергей Ситников.

Основная задача системы — сделать приезд экстренных служб на место ДТП более быстрым. Попавший в серьезную аварию автомобиль, оборудованный системой «ГЛОНАСС», автоматически передает данные в контакт-центр, передавая данные о местонахождении автомашины, ее марке и госномере. Далее операторы сообщают поступившие данные соответствующим службам.

Существует несколько центров обработки сигналов — в Москве, Курске. Третий открылся в Костроме, на базе регионального навигационного информационного центра.

Сейчас треть вызовов со всей России обрабатывается костромскими специалистами. На 120 экстренных сообщений в 15 случаях пострадавшим нужна помощь. По оценкам создателей"ЭРА-ГЛОНАСС», если все российские машины будут оборудованы средством быстрого реагирования — это позволит спасти 4000 человек в год.

ЭРА-ГЛОНАСС — первая российская госсистема быстрого реагирования при ДТП. С 2017 года в нее планируется включать все автомобили, продаваемые на территории РФ. Испытания метода прошли в 63 регионах РФ в 2013 году. Впервые «ЭРА-ГЛОНАСС» была внедрена в серийное производство автомобиля марки Lada Vesta. На данный момент в Европейских странах существует несколько аналогов системы: «ECall» в ЕС и Японии, E911 в США.

По данным Костромастата, с 2010 по 2015 год число пострадавших в ДТП в Костромской области (в расчете на 100 000 населения) снизилось с 207 до 142. За этот же период зафиксировано и снижение числа ДТП — если в 2010 году их произошло 1097, то в 2015 — 769.