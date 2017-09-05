Москва, 5 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевой рынок остается в поисках баланса, но 5 сентября после полудня инвесторы все-таки определились с единым направлением движения — вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит $52,57 (+0,4%). За «бочку» техасской нефти WTI на площадке дают $47,91 (+1,3%).

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Обновленные данных по запасам черного золота и энергоносителей на этой неделе выйдут с опозданием на день из-за Дня труда в США 4 сентября — то есть отчет API инвесторы увидят только 6 сентября вечером», — сказала Бодрова.

«Выше котировки сырья толкает не только возвращение американских НПЗ в строй. Внимание рынка привлекают новости о возможности расширения соглашения ОПЕК+ по заморозке добычи нефти. Кроме того, и РФ, и Саудовская Аравия не исключают продления сроков действия документа после завершения первого квартала 2018 года. Среди основных аргументов упоминается сохранение высокого уровня мирового предложения нефти», — пояснила эксперт.

«Но чем дальше, тем больше создается впечатления об формировании неких искусственных рамок для работы нефтепроизводителей. Многие из стран, участвующих в сокращении добычи внутри соглашения ОПЕК+, наращивают экспортные параметры. Это видно, например, в том числе и по российским параметрам экспорта. Кроме того, американские «сланцевики» тоже не спят и увеличивают добычу», — отметила Бодрова.

«Одними только ограничениями ситуацию, как видно из практики, не исправишь, но пока доверие к ОПЕК теплится на рынке, реакции на любые новости, связанные с картелем, будут выраженными», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть может просесть ниже $50