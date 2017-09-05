Рига, 5 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Латвийский Национальный киноцентр выдвинул на награду Американской академии кинематографии «Оскар» кинокартину режиссера Виестура Кайришса «Хроника Мелании», заявила представитель центра Агнесе Запане, сообщает LETA. Фильм будет претендовать на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Melanijashronika.lv Х/ф «Хроники Милании»

Латвийская премьера «Хроники Мелании» состоялась 1 ноября 2016 года. Фильм является совместным производством Латвии («Mistrus Media»), Финляндии («Inland Films») и Чехии («8HeadsProductions»). Главную роль в нем играет швейцарская актриса Сабина Тимотео. Фильм снят по мотивам книги Мелании Ванаги «На берегу Вель-реки», которая рассказывает о 16 годах ссылки в Сибири.

Кинокритик Артур Завгородний прокомментировал картину Кайришса, назвав ее «очень талантливой, но страшно вредной». Он убежден, что «вброс» фильма «Хроника Мелании» — «часть реконструкции конфликта с русскими». «В фильме, естественно, тот, кто служит советской власти, — кровожадный убийца, а все латыши — невинные жертвы. Несомненно, правили СССР — страной насилия — исключительно русские, из чего следует, что все русские — свиньи и варвары. Исторических деталей в картине «Хроника Мелании» вообще нет. Авторы давят на эмоции зрителей, абсолютизируя и демонизируя советское прошлое, тем самым играя на руку той власти, которая активно продвигает русофобию. Инфантильно и позорненько. Зачем выпускать этот фильм именно сейчас? Он страшно раскалывает общество. Понятно, что у авторов фильма есть желание высказаться, однако у них должен быть не только творческий зуд, но и острое чувство ответственности», — заявил Артур Завгородний.

На выдвижение номинации «Лучший иностранный фильм» претендовал также фильм Андрея Экиса «Свингеры».

Напомним, 90-я церемония вручения «Оскаров» пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Номинанты на призы во всех категориях будут объявлены 23 января.