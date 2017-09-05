Киев, 5 сентября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Граждан России нельзя включать в миротворческую миссию ООН в Донбассе, сообщает 5 сентября пресс-служба МИД Украины на странице в соцсети Facebook.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Согласно сообщению, вопрос о размещении миротворческих войск ООН на территории Донбасса Киев готов обсуждать с Россией в рамках международных консультаций, однако речи о присутствии среди миротворцев граждан России для Украины быть не может.

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«Это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН», — отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о вводе миротворческого контингента в Донбасс давно поднимается Украиной, несмотря на то, что существующие Минские соглашения, подписанные обеими сторонами конфликта, достаточно четко указывают на необходимые действия для мирного урегулирования конфликта.

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Напомним, гражданская война на востоке Украины продолжается с 2014 года. За это время Донецкая и Луганская Народные Республики, не пожелавшие оставаться под властью русофобских элит Киева, обрели достаточную государственность, чтобы самостоятельно вести переговоры на международном уровне и заключать экономические контракты с другими странами.