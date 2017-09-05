Пекин, 5 сентября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Chery готовится к модернизации популярного в КНР семиместного минивэна Chery Tiggo 5. Новейшая модель автомобиля в защитной пленке была замечена во время дорожных испытаний в Китае.

Pcauto.com.cn Chery Tiggo 6

Рабочее название новой модели — Т18, каким будет название серийной версии пока неизвестно, однако эксперты склоняются к версии Chery Tiggo 6. Новинка будет оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., позднее будет доступна версия с 1,5-литровым турбированным мотором, пишет «Тайпин цичэ».

В зависимости от комплектации Chery Tiggo 6 будет продаваться с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Главной особенностью дизайна салона автомобиля станет 12-дюймовый сенсорный дисплей, с помощью которого будет осуществляться управление мультимедийной системой минивэна.

Автомобиль будет официально представлен на Пекинском международном автошоу в апреле 2018 года. Начало продаж намечено на третий квартал того же года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Guangzhou Auto сообщил об официальном начале продаж новинки внедорожника GAC Trumpchi GS7 SUV, представленного в августе на международной выставке в Ухане.