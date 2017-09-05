Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Красочные листовки против выхода на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» раздают 5 сентября у бывшего особняка балерины в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По иронии судьбы, сегодня в этом доме на Петроградской стороне располагается Музей политической истории России.

Листовка против фильма «Матильда»

Напомним, кинолента, вызвавшая яростные споры еще до выхода на экран, посвящена отношениям наследника престола, впоследствии последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

На раздаваемых прохожим листовках изображены Николай II и его супруга Александра Федоровна, перечеркнутые красным крестом. «Это не просто фильм! Это ключевое событие, которое определит дальнейший ход истории страны», — гласит надпись под картикой.

В листовке утверждается, что спустя век после событий 1917 года «бог ставит народ перед выбором вновь». «В этот юбилейный год, в 100-летнюю дату революции выходит кощунственный фильм «Матильда», который порочит святое имя великого русского царя и его святой семьи. Ложь и клевета — оружие темных сил», — пишут в листовке противники ленты.

Они убеждены, что россияне должны выступить за «сохранение святынь», и призывают не бояться высказать собственное мнение. «Повторится ли прежний сценарий, и народ России вновь предаст свои святыни? Или все же победят светлые идеалы?» — ставят они вопрос перед гражданами страны.

Листовка против фильма «Матильда»

Напомним, 4 сентября автомашина «УАЗ» врезалась в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. За рулем находился гражданин, стоящий на учете у психиатра. Судя по его страницам в социальных сетях, он является религиозным фанатиком и также выступает против фильма «Матильда».

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Кроме того, в ночь на 31 августа киностудия «Лендок» в Петербурге на набережной Крюкова канала, 12, где также расположен офис студии Алексея Учителя, подверглась нападению при помощи бутылок с зажигательной смесью. К счастью, пожар в здании удалось предотвратить. Ранее неизвестные вывесили на набережной Крюкова канала растяжку с лозунгом «Учитель, руки прочь от русского царя!».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма Алексея Учителя"Матильда». Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+. Министерство культуры РФ оставило за властями регионов России право принимать решение о прокате фильма.