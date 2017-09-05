У особняка Кшесинской в Петербурге раздают листовки против «Матильды»
Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Красочные листовки против выхода на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» раздают 5 сентября у бывшего особняка балерины в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По иронии судьбы, сегодня в этом доме на Петроградской стороне располагается Музей политической истории России.
Напомним, кинолента, вызвавшая яростные споры еще до выхода на экран, посвящена отношениям наследника престола, впоследствии последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
На раздаваемых прохожим листовках изображены Николай II и его супруга Александра Федоровна, перечеркнутые красным крестом. «Это не просто фильм! Это ключевое событие, которое определит дальнейший ход истории страны», — гласит надпись под картикой.
В листовке утверждается, что спустя век после событий 1917 года «бог ставит народ перед выбором вновь». «В этот юбилейный год, в 100-летнюю дату революции выходит кощунственный фильм «Матильда», который порочит святое имя великого русского царя и его святой семьи. Ложь и клевета — оружие темных сил», — пишут в листовке противники ленты.
Они убеждены, что россияне должны выступить за «сохранение святынь», и призывают не бояться высказать собственное мнение. «Повторится ли прежний сценарий, и народ России вновь предаст свои святыни? Или все же победят светлые идеалы?» — ставят они вопрос перед гражданами страны.
Напомним, 4 сентября автомашина «УАЗ» врезалась в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. За рулем находился гражданин, стоящий на учете у психиатра. Судя по его страницам в социальных сетях, он является религиозным фанатиком и также выступает против фильма «Матильда».
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Кроме того, в ночь на 31 августа киностудия «Лендок» в Петербурге на набережной Крюкова канала, 12, где также расположен офис студии Алексея Учителя, подверглась нападению при помощи бутылок с зажигательной смесью. К счастью, пожар в здании удалось предотвратить. Ранее неизвестные вывесили на набережной Крюкова канала растяжку с лозунгом «Учитель, руки прочь от русского царя!».
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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма Алексея Учителя"Матильда». Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+. Министерство культуры РФ оставило за властями регионов России право принимать решение о прокате фильма.