Минск, 5 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. 500 млн белорусских рублей ($260 млн) выделят банки для строительства жилья в Белоруссии, заявил 5 сентября заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин после открытия 25-й международной специализированной выставки «Будпрагрэс», сообщает БЕЛТА.

Budpragres.minskexpo.com Международная специализированная строительная выставка «Будпрагрэс»

По его словам, для строительства жилья в Белоруссии уже выделили 135 млн белорусских рублей ($70 млн) согласно указу №240. Эта сумма уже используется, компании-застройщики начали строительство жилья с государственной поддержкой.

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Помимо этого, в 2017 и 2018 году правительство привлечет 500 млн белорусских рублей ($260 млн) из средств банков республики на строительство жилья с господдержкой. Более 35% из указанной суммы пойдет на финансирование строительства в 2017 году, остальная сумма будет распределена на 2018 год.

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Напомним, с 1 сентября 2017 года правительство Белоруссии проиндексирует тарифы на электроэнергию, горячую воду, отопление и на газ, что приведет к подорожанию стоимости данных коммунальных услуг для населения на 8%.