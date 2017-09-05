Москва, 5 сентября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. На прошлой неделе произошел возврат иностранцев в отечественный госдолг после недолгого перерыва, вызванного новым раундом антироссийских санкций. Как итог, ОФЗ подорожали на 2%, а рубль оказался выше отметки в 57,70 за доллар — максимальное значение с середины июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Тем не менее, по его мнению, уже в ближайшие недели можно ожидать очередных изменений. 15 сентября состоится очередная встреча ЦБ РФ, на которой регулятор вполне может снизить ключевую ставку на 0,50 пункта, руководствуясь низкой официальной инфляцией, а значит, покупка ОФЗ станет менее выгодной для зарубежных фондов», — сказал эксперт.

«На рынке царит пессимизм: «умные деньги» заговорили о снижающихся доходах от инвестирования в «мусорные» облигации развивающихся стран при сохранении рисков на крайне высоком уровне, а один из крупнейших фондов мира — суверенный фонд Норвегии — заговорил о возможном скором закрытии подобных позиций. В том случае, если дифференциал процентных ставок ЦБ и ФРС станет еще меньше, распродажа российских бумаг и рубля окажется лишь делом времени — никто из крупных игроков не хочет продавать последним», — пояснил Мащенко.

«Однако до заседания Центробанка рубль вряд ли будет сильно волатилен и как-то реагировать на сырьевые котировки, а его курс, вероятнее всего, продолжит находиться возле отметки в 58 рублей за доллар и 69,50 за евро», — считает эксперт.

«Ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной, — отметил он. — Инвесторы ждут нового отчета минэнерго США 6 сентября, который должен пролить свет на запасы сырой нефти в стране. Несмотря на сообщения о частичном восстановлении работы НПЗ, многие аналитики ожидают существенного увеличения объемов сырья в хранилищах».

«Если их опасения подтвердятся, то котировки вполне могут просесть до $50 за баррель, а если все опасения окажутся напрасными, то цена легко преодолеет отметку в $53 доллара за бочку и отправится выше», — полагает эксперт.

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