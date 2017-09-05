Челябинск, 5 сентября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Челябинского тракторного завода назначен Петр Переведенцев, такое решение было принято на внеочередном общем собрании участников ООО «ЧТЗ-Уралтрак», об этом 5 сентября сообщила пресс-служба компании.

Crea-dom.ru Челябинский Тракторный Завод

Сообщается, что ранее Переведенцев руководил Технопарком «Тракторозаводский», на сегодняшний день он является владельцем основной части активов предприятия.

Петр Переведенцев родился в селе Пановка Высокогорского района Татарской АССР, высшее образование он получил в Казанском химико-технологическом институте им. С.М.Кирова, окончив его в 1979 году, он получил диплом инженера-технолога.

Впоследствии руководитель ЧТЗ работал на заводе имени Я.М.Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, в 2007 году был избран депутатом городской думы. Затем был руководителем «Бийского олеумного завода».

Согласно заявлениям Переведенцева, он намерен сфокусировать свое внимание на выпуске гражданской продукции — бульдозеров, погрузчиков, дорожно-строительных машин.

Напомним, Челябинский тракторный завод входит в состав «Уралвагонзавода», который, в свою очередь, является частью госкорпорации «Ростех». Сообщается, что направление работы, обозначенное Переведенцевым, соответствует общей стратегии головных предприятий.