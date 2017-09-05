Донецк, 5 сентября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 4 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 30 раз, сообщают 5 сентября СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Лозовое, Калиново, Красный Яр.

При обстреле украинские силовики использовали ручные противотанковые гранатометы РПГ, выстрелы гранатометные ВОГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 30 раз. Под огнем оказались девять населенных пунктов.

«Штаб АТО» зафиксировал 36 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Лебединского, Широкино, Марьинки, Талаковки.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево, Каменки, шахты Бутовки, Крымского, Станицы Луганской, Малинового.

Напомним, гражданская война на Украине длится больше трех лет. Несмотря на подписанные Минские соглашения, Киев продолжает обстреливать территории ЛНР и ДНР, устраивать в республиках диверсии и теракты и стягивать войска к линии соприкосновения.