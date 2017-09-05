Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Комитеты петербургского правительства всё ещё не готовятся к переезду в офисно-деловой центр «Невская ратуша», хотя в Смольном уже планируют, сколько получат денег от продажи зданий в районах исторической застройки, которые должны освободиться после переезда чиновников. Об этом в кулуарах городского Заксобрания сообщил 5 сентября глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Официального документа (о переезде) пока нет. Должно быть распоряжение губернатора», — сказал Корабельников. Тем не менее, по его мнению, планы перевезти в «Невскую ратушу» 15 комитетов и три казенных учреждения Смольного вряд ли изменятся.

По словам заместителя главы комитета имущественных отношений Александра Семчукова, в 2018 году власти рассчитывают получить около 1,7 млрд рублей от продажи городской недвижимости, освободившейся после переезда комитетов.

Корабельников подчеркнул, что эта сумма ориентировочна, часть ее город отдаст «ВТБ Девелопмент» в уплату долга. Напомним, Смольный обязался в течение десяти лет заплатить инвестору 14,4 млрд рублей за офисы в «Невской ратуше».

«Пока не определены окончательные сроки продажи недвижимости, надо ее грамотно упаковать, чтобы получить максимальную стоимость. Это будет сделано после решения всех организационных вопросов, связанных с формированием пакета для инвесторов, как петербургских, так и международных — потому что интерес иностранцев к городской недвижимости сохраняется, несмотря на санкции», — пояснил глава комфина.

Корабельников добавил, что список комитетов, которые переедут в «Невскую ратушу», формировался как раз исходя из оценки зданий, которые они занимают в центре города, и перспектив продажи этого имущества.

В целом в 2018 году Смольный планирует продать недвижимое имущество на сумму в 3,5 млрд рублей. Общие поступления от аренды и продажи недвижимости и земли достигнут 23 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете:Власти Петербурга надеются, что их «спасут» от выкупа «Невской ратуши»

Напомним, по соглашению с «ВТБ Девелопмент» петербургские власти обязаны выкупить в «Невской ратуше» помещения площадью 95 тыс. кв. метров. Процесс серьезно затянулся из-за финансового кризиса. По плану, в новый деловой комплекс переместятся комитеты по развитию туризма, по инвестициям, по законности, промышленной политике, социальной политике, госзаказу, экономической политике, развитию предпринимательства, развитию транспортной инфраструктуры, по науке, по благоустройству, комитет имущественных отношений, комитет финансов и другие.