Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Услышать мнение экологов об опасности прокладки газопровода Nord Stream-2 через Кургальский заказник в Ленобласти и предложить свой вариант «щадящего» маршрута может президент России Владимир Путин. Такого исхода спорной ситуации сегодня, 5 сентября, не исключил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Родченкова Флора Кургальского полуострова

«Мы считаем, что ещё не поздно принять правильное решение. Больше шести лет назад компания «Транснефть» хотела проложить нефтепровод в 800 метрах от берега Байкала. И тоже были приняты решения, но народ стал очень сильно выступать против этого. Кончилось тем, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично своей рукой нарисовал на карте фломастером альтернативный маршрут, по которому этот проект сейчас и реализуется. Это пример того, как порой подобные вопросы решаются. Не исключаю, что правильное решение в конце концов будет принимать глава государства, который услышит нашу позицию», — сказал Михаил Крейндлин.

Напомним, 4 сентября в городе Кингисепп Ленинградской области состоялись вторые общественные слушания оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). Итоговый документ, который решит судьбу заказника, будет озвучен через 30 дней. Затем документацию направят в Росприроднадзор на рассмотрение государственной экологической экспертизы.

По словам Михаила Крейндлина, ни один участник прошедших общественных слушаний, кроме тех, кто относится к компании Nord Stream-2, не высказался в поддержку прокладки трубопровода через Кургальский заказник. Представитель «Гринпис» выразил надежду, что все озвученные на слушаниях замечания будут записаны в протокол и попадут на экологическую экспертизу.

«Представители компании настаивают на варианте прокладки трубопровода бестраншейным способом. Однако странно говорить, что не будет никакого воздействия, любая канава — это воздействие. При этом существуют другие технологии. В Германии этот же самый газопровод будет выходить на берег через микротоннели. Как сама компания подробно обосновывала, это сделано, чтобы минимизировать воздействие в месте выхода трубопровода на берег. У нас почему-то разрушение особо охраняемых природных комплексов возможно», — возмутился Крейндлин.

Он также добавил, что более 37 тыс. человек подписали обращение, размещенное на сайте «Гринпис», против строительства газопровода через Кургальский заказник. «Помимо прочего, подписи собирают не только в России — собрано более 100 тыс. подписей жителей Швейцарии, Австрии, Германии, от которых тоже в значительной степени зависит судьба этого газопровода», — рассказал Крейндлин.

По его версии, на слушаниях в Кингисеппе была представлена неполная информация о ценности территории заказника и тому, чем может грозить местной флоре и фауне прокладка трубопровода.

Михаил Крейндлин заявил, что с точки зрения российского законодательства проложить газопровод на этой территории невозможно. Однако, несмотря на это, правительство Ленинградской области по согласованию с Минприроды в конце июля изменило положение заказника, разрешив на нем строительство линейных объектов, включая газопроводы. Это, подчеркнул эколог, нарушает федеральный закон об охране окружающей среды, об охране животного мира и об особо охраняемых природных территориях.

«Вчера нам стало известно, что Ленинградский областной суд принял к рассмотрению наш иск. Первое заседание суда состоится 19 сентября. Будем оспаривать решение правительства Ленинградской области, которое разрешило строительство линейных объектов на территории Кургальского заказника», — заявил Крейндлин.

Руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК Алексей Книжников сообщил, что экологи не были против самой реализации проекта Nord Stream-2 — дело лишь в маршруте, по которому пройдет труба. «Мы будем продолжать отстаивать позицию необходимости выбора другого маршрута», — сказал он.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый считает, что статус территории Кургальского заказника необходимо повышать. «Там сохранился ряд видов, которых сейчас в Ленинградской области мало. Это комплекс лесных видов — не только орлан-белохвост, но и скопа и другие редко встречающиеся виды. Самое главное, что там есть места остановки во время миграции. Этому месту нужен федеральный статус», — заявил он.

По мнению специалиста, любая работа, которая будет проводится на территории заказника, нарушит места обитания птиц, и они будут вынуждены куда-то перемещаться, однако таких мест на территории региона не так много. «С точки зрения зоолога, я убежден, что государство и такие большие компании, в моем представлении, должны что-то сделать, чтобы сохранить эту фауну, показать свое отношение к окружающей среде», — заметил Храбрый.

Напомним, накануне, 4 сентября, в городе Кингисепп Ленинградской области состоялись вторые общественные слушания оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). Однако итоговый документ, который решит судьбу заказника, будет озвучен через 30 дней. Затем документацию направят в Росприроднадзор на рассмотрение государственной экологической экспертизы.

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Ранее сообщалось, что, если новый маршрут газопровода будет утвержден, компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», примет программу экологических и социальных инициатив. Это значит, что около 30 млн евро будут потрачены на то, чтобы поддерживать экологические характеристики Кургальского заказника, а также на обеспечение благосостояния населения, которое проживает в непосредственной близости к Кургальскому полуострову.

Как ранее объяснял Григорий Вильчек, кандидат географических наук и глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2, новый проект маршрута предполагает пересечение заказника в 4 километрах от его южной границы. А это значит, по словам Вильчека, что основная часть газопровода пройдет через зоны заказника, которые уже подверглись сильному антропогенному влиянию, также труба будет пролегать через мелколесья и заброшенные сельскохозяйственные угодья. Маршрут не затронет наиболее чувствительные участки Кургальского заказника, то есть Кургальский риф и центральную часть болота Кадер.

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Ранее предполагалось, что вторая ветка газопровода будет проложена параллельно первой. Но в результате исследований выяснилось, что организовать такой маршрут для «Северного потока-2» технически невозможно, потому что существуют требования в российском законодательстве по поводу минимального безопасного расстояния между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. В итоге был выбран маршрут газопровода по противоположному берегу, через Нарвский залив, чтобы до минимума снизить риск экологического и социального воздействия. К такому выводу эксперты пришли после комплексного анализа всего российского побережья Финского залива.

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Отметим, что кроме общественных слушаний в Кингисеппе, такие же обсуждения и информационные встречи состоялись в Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Польше, Литве. Германия уже выдавала почти все необходимые разрешения на прокладку газопровода. Финляндия также поддерживает проект. Против выступает Прибалтика, Польша, а также Дания, которая ранее заявляла, что может изменить свое законодательство, чтобы заблокировать строительство газопровода.

По признанию Германии, «Северный поток-2» — жизненно важный для ЕС проект, которые позволяет обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза, а также удовлетворить растущий спрос на газ. Все это — на фоне того, что газодобыча внутри самого ЕС из года в год сокращается из-за истощения местных месторождений голубого топлива.

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Заповедник находится в Кингисеппском районе Ленобласти, в 4 км на северо-запад от поселка Усть-Луга и в 45 км к северо-западу от Кингисеппа. В его территорию включены полуостров Кургальский и прилегающая акватория Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом Реймосар и другими.