Москва, 5 сентября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Утверждения о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте получила от президента РФ Владимира Путина перечень требований, необходимых для поддержания хороших отношений между странами, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Нет. Это неправда», — заявил представитель Кремля РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью агентству Delfi Грибаускайте призналась, что еще во время своей первой встречи с российским лидером получила список требований, которые должен выполнить Вильнюс. Так, речь шла об отказе от строительства атомной станции и об обязательном сотрудничестве с Москвой.

«Это не было предложение дружить или сотрудничать: либо ты встаешь на колени и исполняешь, либо ты враг. Я не могла принять такие отношения», — рассказала она.

Напомним также, что на счету Дали Грибаускайте высказывания о том, что «Россия — террористическое государство», а «Владимир Путин — Адольф Гитлер». Она является единственным президентом Евросоюза, который на каждой международной встрече говорит о якобы скорой «агрессии России против Прибалтики», отмечая при этом, что балтийскими странами дело не ограничится, так как российские ракеты долетят «даже до Лиссабона». Литву Грибаускайте называет «форпостом НАТО» в «борьбе с враждебной Россией».