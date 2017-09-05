* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 5 сентября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанёс удар крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает 5 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

Удар был нанесён по укреплённому району в окрестностях Эш-Шола, который удерживался террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основу которого составляли боевики — выходцы из России и стран СНГ.

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«В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотниками, а пуски ракет обеспечили развитие успеха продвижению сирийских правительственных войск.

«Пуски крылатых ракет также способствовали срыву планов боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время правительственные войска продолжают операцию по уничтожению укреплённого района и группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зор, разгром которой станет стратегическим поражением террористической группировки в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Вооружённые силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ освободили город Акербат от террористов. Российская авиация уничтожила бронетехнику и опорные пункты террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи.