Ярославль, 5 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Снятая в зоне ЮНЕСКО «старая» серая плитка расходится, как горячие пирожки, за ней выстроилась очередь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

«Донашивать» серую плитку хотят многие

Сейчас плитка хранится на базе МУП «Спецавтохозяйство» и выдается по заявкам.

«Часть ее уже направлена на площадь Юности, на территорию областной клинической больницы, к храму Михаила Архангела. Заявки есть на благоустройство парка Победы на Липовой горе, территории у школ №68, №28, №96, детских садов №77, №144, №9, №35, №210 и т.д. Всего количество заявок превышает имеющийся объем, поэтому департамент городского хозяйства распределяет заявки по актуальности и первоочередности» — пояснили в мэрии города.

Потребность в плитке гораздо выше, чем объемы имеющейся в наличии. «Донашивать» серую плитку хотят многие. Например, заявки направили МУП «Вознесенский», районные администрации, Кирилло-Афанасиевский монастырь, Ярославская духовная семинария, храм Св. Дмитрия Солунского и другие