Киев, 5 сентября, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Запрос об экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили получило министерство юстиции Украины от Грузии, заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, сообщает 5 сентября УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

По его словам, Генеральная прокуратура Грузии подтвердила Минюсту и Генпрокуратуре Украины, что просьба об экстрадиции Саакашвили никак не связана с политикой, а также что Грузия не будет передавать подозреваемого третьему государству без согласия Украины.

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Запрос об экстрадиции Саакашвили был передан Генеральной прокуратуре Украины для проверки. Бывший грузинский президент обвиняется Генпрокуратурой Грузии в четырех уголовных делах: присвоение служебным лицом чужого имущества в крупном размере (ст. 182), злоупотребление служебным положением (ст. 333, ст. 117 и ч.2 ст. 332).

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Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, вследствие чего экс-президент Грузии пребывал постоянно в различных странах. В Польше, где он сейчас пребывает, Саакашвили заявил, что вернется на Украину 10 сентября 2017 года.