Варшава, 7 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Польские претензии к Германии внезапно получили удивительную поддержку со стороны немецкого депутата Европейского парламента. Чем грозит наличие такого «союзника» польской инициативе, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Поддержавший польские претензии к Германии немец Удо Фойгт, судя по всему, одной рукой приветствует инициативу правящей польской партии «Право и справедливость», а в другой прячет исторический кистень. Фойгт известен идеями встречных претензий Германии к Польше, предполагающих возврат Померании, Западной и Восточной Пруссии, Силезии, Гданьска и Вроцлава.

Пересмотр результатов Второй мировой войны и условий объединения Германии, заключенных в 1990 году в рамках договора об окончательном урегулировании между Польшей и Германией, сможет открыть такой ларец Пандоры, который вновь актуализирует все, накопленные еще с начала ХХ века, взаимные европейские претензии.

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