Калуга, 7 сентября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Власти Калужской области с энтузиазмом встретили инициативы Минздрава и активно занимаются реформированием регионального здравоохранения. Как итог, качество предоставления услуг населению безнадёжно упущено из вида: на передовой лишь победные рапорты о достижениях на поприще оптимизации. В преддверии новой волны препарирования местной системы здравоохранения корреспондент ИА REGNUM подвёл итоги предыдущей.

Больничная койка

Медицинские караваны

Главным оптимизатором калужского здравоохранения выступает губернатор области Анатолий Артамонов. Так, например, он предлагал эксперимент по доставке пациентов из отдалённых населенных пунктов Кировского района: три дня в неделю к врачам-специалистам в межрайонную больницу, уже и так обслуживающую девять районов, на специальных автобусах предполагается возить жителей деревень и сёл. Медицинские автобусы будут ездить по строго определённым маршрутам и расписанию и в определённые дни недели, а занять место в них смогут лишь обладатели талона на приём у специалиста. Почему при этом не построить ещё одну больницу и что делать в случае, если нет заветного талона или врач нужен во вторник, а автобус будет только в среду, не уточняется, однако если властям понравятся результаты эксперимента, то его распространят и на другие межрайонные больницы области. Безусловно, инициатива отлично вписывается в новые предложения Минздрава.

Минобороны России Капельница

Койко-место как награда

Кроме того, Анатолий Артамонов рекомендует руководству регионального минздрава внимательно присмотреться к деятельности больниц в части обоснованности госпитализации пациентов. По его словам, «главные врачи этих медицинских учреждений заинтересованы как можно больше «уложить» людей на койку». Причём, это делается якобы безотносительно того, нуждается или нет человек в стационарном лечении.

«Лежание на койке — это не всегда оправданный метод лечения», — уверен губернатор.

Опять же всё в рамках государственной программы отказа от полноценного стационарного лечения.

Пациентов кормить — только портить

Районные больницы региона, тем временем, копят долги перед поставщиками услуг. Так, крупные долги по обеспечению лечебного питания пациентов образовались у центральной больницы Перемышльского района. По итогам 2016 года стало известно, что учреждение задолжало уже 694 тысяч рублей, и компания, обеспечивающая больницу продуктами, обратилась с иском в Арбитражный суд. Общественники утверждают, что пациентам больницы угрожает голод, а само медучреждение ждёт возможное банкротство.

Причину проблемы, которая, кстати, характерна далеко не только для одной больницы региона, видят в растущем дефиците подушевого норматива, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В данном случае выход кроется в увеличении подушевого норматива для первичного звена до положенных 100%. Дело в том, что финансирование медучреждений осуществляется не в полном объеме, вызывая серьезные финансовые затруднения в небольших районах. Некоторым больницам приходится идти на различные ухищрения, чтобы сэкономить деньги. Так, сельские медучреждениия отказываются от профильных стационарных отделений, объединяя их в общие стационары.

Впрочем, в местном отделении Минздрава острой проблему не считают. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела министерства здравоохранения Калужской области Татьяна Шматова, никаких срывов поставок питания в медучреждениях нет.

«Что касается ситуации в ЦРБ Перемышльского района, то это лечебное учреждение действительно имеет кредиторскую задолженность. Это, к сожалению, проблема не только Калужской области, но и других регионов. Однако никаких срывов поставок питания для пациентов нет. Тем более речь не идёт о каком-либо «банкротстве». Больница также исполняет свои обязательства по оказанию медицинской помощи по программе государственных гарантий. А задолженность погашается по мере поступления средств из страховых медицинских организаций. Нет в больнице и проблем с медикаментами», — подчеркнула представитель областного минздрава.

Tim Samoff Под капельницей

С лекарствами может каждый…

Пока региональное правительство продумывает очередной реформистский план, врачам клинической больницы №8 в городе Обнинске нечем лечить пациентов. В медицинском учреждении отсутствуют даже перевязочные материалы — пациентов просят приходить на процедуры со своими. Кроме того, из девяти аппаратов искусственной вентиляции легких на момент проверки больницы общественниками работали только три. Аппарат магнитно-резонансной томографии около года ограничен в использовании, поскольку в оборудовании уже длительное время отсутствует техническая деталь, когда-то снятая для ремонта.

«Дефицит таких расходных материалов, как бинты, и длительное простаивание медтехники говорит о том, что в медучреждении не налажена элементарная организационная работа. В итоге это негативным образом сказывается на пациентах. Отсюда — многочисленные жалобы жителей на работу клинической больницы №8», — заявила член регионального штаба ОНФ Светлана Ячкула.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Иван Коновалов, администрация клинической больницы № 8 ФМБА России уличена в умышленном завышении стоимости закупаемой продукции. Ущерб, нанесённый федеральному бюджету, предварительно оценен в 200 тыс. рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Платные услуги без тени смущения

Ещё одна инициатива губернатора: создание в области Ассоциации частных медицинских учреждений. По мнению Анатолия Артамонова, областному минздраву следует внимательнее контролировать процесс оказания частными клиниками медицинских услуг по полисам ОМС, и создание ассоциации значительно упорядочит эту работу. Идея создать новый надзорный орган выросла из результатов проверки: она показала, что в большинстве таких организаций стараются не информировать пациентов о возможности бесплатного лечения и оказывать медицинские услуги только за плату.

По данным министерства здравоохранения области, только 3% работающих в Калуге частных медицинских организаций действительно оказывают бесплатные услуги по полисам. Тем не менее, губернатор отметил, что частным поликлиникам было бы более выгодно получать деньги из фонда обязательного медицинского страхования, а не из кармана пациента. В этой связи областной минздрав намерен провести мониторинг частных клиник и оценить реальную степень использования квот.

Индексациям — бой

Тут стоит отметить, что в частных медцентрах калужского региона практикуют те же врачи, что «маринуют» в очередях пациентов муниципальных поликлиник. Объясняя причины параллельной работы, они часто ссылаются на недостойные зарплаты.

Стоит напомнить, что согласно данным портала органов власти Калужской области, ещё в 2015 году главные врачи областного центра в среднем зарабатывали от 150 до 200 тыс. рублей ежемесячно. Что касается рядовых сотрудников больниц и поликлиник, то в 2017 году средняя зарплата врачей в области составила 48 420 рублей. Медсестры, фельдшеры и лаборанты получают на порядок меньше — 26 230 рублей, санитарки — 19 480 рублей.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов и Вероника Скворцова в новом калужском перинатальном центре

Нет денег? Рожай за забором!

В сентябре 2016 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова в сопровождении губернатора Анатолия Артамонова торжественно открыла в микрорайоне Анненки города Калуги новый перинатальный центр. Новое учреждение было образцово оборудовано по последнему слову техники — на сумму более 2 млрд рублей. Тогда министр Скворцова поздравила калужских женщин с удачным приобретением региона.

Между тем, в начале сентября 2017 года в ИА REGNUM обратились родственники жительницы Калуги Юлии, попросив разобраться с ситуацией: приехавшую со схватками женщину выставили на улицу из этого знаменитого центра.

«Так случилось, что вместо положенного по срокам 5 сентября у моей беременной сестры Юлии воды отошли на два дня раньше — уже под утро 3 сентября. Раздумывать было некогда, и муж повез Юлию в перинатальный центр в Анненки. Однако, не тут то было. Пока Юлия мучилась от родовых схваток в автомобиле, её супруг безуспешно ломился в запертые двери. Открыли двери будущему папе только через 20 минут. В центре мучающуюся от боли роженицу раздели, осмотрели и… предложили ехать в роддом, что на противоположном конце города», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Калуги Александра Петрухина.

Сначала оказалось, что у роженицы якобы нет при себе какой-то важной для родов в этом перинатальном центре бумаги. Далее дежурная и вовсе заявила, что перинатальный центр с 1 сентября закрыт на санитарную обработку. С угрозой родить прямо на сидении в автомобиле женщине пришлось спешно ехать в старый городской роддом, где, к счастью, её немедленно приняли, и Юлия благополучно родила мальчика.

И вот теперь счастливые родные Юлии гадают: отчего в новом центре не приняли роженицу, может, из-за того, что она заранее не «договорилась с врачами»?!

Отметим, в регистратуре перинатального центра корреспонденту ИА REGNUM заявили, что за последние дни данной пациентки к ним не поступало.

Чехарда с министрами

Немалая часть вины за беды калужской медицины лежит на кадровой чехарде с министрами: за последние годы областное ведомство видело уже трёх руководителей: Юрия Кондратьева, Елену Разумееву и москвича Константина Баранова. Сойдутся ли наконец звёзды на ком-то одном, пока не известно.

Напомним, расходы на здравоохранение Калужской области в 2016 году составили 11 млрд 511,9 млн рублей. Медицинскую помощь населению оказывают 3318 врачей и 9043 работника со средним медицинским образованием. Число врачей в государственных учреждениях здравоохранения области за последние четыре года увеличилось на 59 человек. В 2016 году после окончания медицинских вузов трудоустроено 70 молодых врачей, на постоянную работу в регион также прибыли 46 медработников из Москвы и 38 специалистов с Украины. В 2017 году планируется трудоустроить 92 молодых врача, обучавшихся в вузах России по целевым направлениям.