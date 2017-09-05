Ярославль, 5 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле открыта линия по розливу воды на Ярославском ликеро-водочном заводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru На полную мощность завод выйдет в марте 2018 года

Ярославский ЛВЗ был закрыт в 2015 году. Это привело к потере региональным бюджетом более миллиарда рублей акцизов, без работы осталось 300 человек. Ликеро-водочный завод — производство с богатой историей. Его продукция была хорошо известна и не раз отмечалась на различных престижных выставках.

Сейчас открыта линия по розливу воды. Её производительность — 600 бутылок воды в час при розливе в емкости 0,5 и 1,5 литра и 300 бутылок в час при розливе в 5-литровую тару. Водозаборная скважина глубиной 43 метра пробурена в 2003 году. Очистка воды проводится на водоподготовительной установке ВПУ-5.

«Пока на заводе работает 20 человек. Наша ближайшая задача — переговоры с кредиторами, получение лицензии на алкоголь, создание лабораторий. На полную мощность мы планируем выйти в марте 2018 года. Тогда у нас будет работать как минимум 300 человек, а в идеале мы планируем довести численность работающих до 500 человек. Раньше, когда завод работал на полную мощность, то продукцию складировать было негде. Она занимала все свободное пространство завода. Было бы неплохо производить столько же», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор завода Олег Звягинцев.

В планах предприятия — не только развитие направления алкогольной продукции, но и увеличение линий воды.