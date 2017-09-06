Москва, 7 сентября, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любые известные на сегодня системы противоракетной обороны, может капитально изменить картину планетарного противостояния. О том, как обстоят дела в области разработки данных систем вооружения, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие в действии

Лидером в разработке гиперзвуковых систем, судя по имеющейся в открытом доступе информации, является Россия. Система «Циркон», представленная как противокорабельная ракета морского базирования, может быть принята на вооружение в районе 2020 года. Близка к завершению крылатая ракета Х-32, но по своим характеристикам она скорее является ракетой пограничного класса между сверхзвуком и гиперзвуком. А вот создание гиперзвуковой боеголовки-глайдера для тяжелой жидкостной МБР РС-28 «Сармат» может стать серьезным прорывом в отечественном военном ракетостроении. Атмосферный глайдер, идущий на гиперзвуковой скорости и способный осуществлять не баллистические маневры, делает его перехват почти невыполнимой задачей.

В похожих направлениях ведут свои исследования также США и Китай. Суммируя вышесказанное, можно предположить, что гиперзвуковое оружие начнет появляться у лидеров исследований ближе к середине — концу 2020-х годов. Как это скажется на сложившемся балансе сил?

Узнайте ответ в статье: США против России: когда гиперзвуковое оружие изменит войну?

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