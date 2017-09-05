Ярославль, 5 сентября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В историческом центре Ярославля началась установка высотных опор двойного назначения без согласования с министерством культуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установка вышки сотовой связи на площади Богоявления

Новые опоры контактной сети городского электротранспорта, на которых разместятся вышки сотовой связи, ставятся по договору между АО «Яргорэлектротранс» и ООО «Вертикаль». Их высота может достигать 27 метров — с девятиэтажный дом.

Несколько таких опор уже установлены, например, на площади Юности. Одна из высотных конструкций разместится на площади Богоявления, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основание под нее уже установлено. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области были удивлены информацией об этом.

«Любые работы на территории памятника (в данном случае — территория объекта археологии федерального значения «Культурный слой г. Ярославля 11−17 веков») должны выполняться при наличии раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, согласованных с департаментом. Указанные документы в департамент не представлялись. Кроме того, это территория объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля», полномочия по государственной охране которого осуществляет Министерство культуры РФ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

На площади Богоявления находится несколько памятников архитектуры XVII—XIX веков. В департаменте пообещали выйти на место и провести проверку. Отметим, что даже установка опор подсветки храма Ильи Пророка в той же зоне ЮНЕСКО в Ярославле потребовала согласования Минкульта. Новые опоры «Вертикали» ставятся не вместо существующих конструкций «Яргорэлектротранса», а рядом с ними. При этом существующие опоры визуально выглядят хорошо — их только что покрасили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, необходимость заключения договора с «Вертикалью» руководство городского электротранспорта объяснило нехваткой денег у предприятия. За каждую опору фирма будет платить арендную плату — тысяча рублей в месяц. Всего в городе может быть установлено до тысячи таких конструкций.