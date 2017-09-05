В Ярославле в историческом центре ставят вышки сотовой связи
Ярославль, 5 сентября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В историческом центре Ярославля началась установка высотных опор двойного назначения без согласования с министерством культуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новые опоры контактной сети городского электротранспорта, на которых разместятся вышки сотовой связи, ставятся по договору между АО «Яргорэлектротранс» и ООО «Вертикаль». Их высота может достигать 27 метров — с девятиэтажный дом.
Несколько таких опор уже установлены, например, на площади Юности. Одна из высотных конструкций разместится на площади Богоявления, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основание под нее уже установлено. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области были удивлены информацией об этом.
«Любые работы на территории памятника (в данном случае — территория объекта археологии федерального значения «Культурный слой г. Ярославля 11−17 веков») должны выполняться при наличии раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, согласованных с департаментом. Указанные документы в департамент не представлялись. Кроме того, это территория объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля», полномочия по государственной охране которого осуществляет Министерство культуры РФ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.
На площади Богоявления находится несколько памятников архитектуры
Как сообщало ранее ИА REGNUM, необходимость заключения договора с «Вертикалью» руководство городского электротранспорта объяснило нехваткой денег у предприятия. За каждую опору фирма будет платить арендную плату — тысяча рублей в месяц. Всего в городе может быть установлено до тысячи таких конструкций.