Страдания увеличатся. Путин в Китае ответил на вопросы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Что для России БРИКС и что для БРИКС — Россия? О чём спрашивали главу Кремля на пресс-конференции;
- Все средства хороши: главы США и Южной Кореи будут давить на КНДР вместе;
- «Газовые игры»: план Литвы против «Газпрома» в Прибалтике рухнул;
- Мнение со стороны: в отношении России действуют двойные стандарты;
- Позитивная динамика: рубль стал привлекательным для инвесторов.