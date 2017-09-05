Ивантеевка, Московская область, 5 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Подросток, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, задержан полицией. В результате инцидента пострадали три ребенка и один взрослый, передают 5 сентября «Вести».

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Утром 5 сентября в школу №1 пришел бывший ученик девятого класса, исключенный из образовательного учреждения. При себе у него был травматический пистолет, молоток и дымовые шашки.

Подросток ворвался в класс, заявляя, что пришел сюда умереть, и стал стрелять в потолок. По предварительным данным, он ударил классного руководителя молотком.

Бывший ученик также заявил, что школа заминирована. Где именно в здании могут находиться взрывчатые вещества, он говорить отказался.

В настоящее время вокруг школы выставлено оцепление. Ученики и персонал эвакуированы, они находятся на спортивной площадке возле здания.

39-летняя учительница доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы. Травмы получили три школьника, две девочки и мальчик. Они выпрыгнули из окна, когда в класс ворвался хулиган. У них диагностированы ушибы и переломы.

Телеграм-канал Mash сообщает о том, что к нападению на школу подросток готовился заранее. Травматический пистолет он выкрал у своего отца. На своей странице в соцсети тинейджер оставил надпись, указывающую, что 5 сентября должно стать днем «удаления» его из жизни.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе Ивантеевки произошел пожар, так как ворвавшийся туда подросток разбросал по зданию взрывпакеты. Предположительно, у бывшего ученика был конфликт с классным руководителем.