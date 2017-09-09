Берлин, 9 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Накопившаяся в российском обществе обида против последних действий Польши не дает оценить все преимущества антигерманского проекта Междуморья, хотя и инициированного американцами, но способного принести определенные выгоды и России. Междуморье, проект восточнославянского дружественного объединения, злит Германию, и эту злость Россия могла бы использовать в своих целях. Что мешает использованию шанса на грамотную игру? Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Германия, являющаяся для некоторых российских экспертов неким призрачным призом в отношениях между Россией и Европой, не способна стать таковой. В этом нас убеждают все исторические примеры: каждый раз, когда у Германии была возможность воевать в союзе с Россией или против нее, немцы выбирали второй вариант. Именно такое развитие событий пять раз повторялось за последние 100 лет. Объединившаяся в 1992 году Германия сразу была взята президентом Франции Франсуа Миттераном в надежные «дружеские объятия». Предполагалось усмирение экспансионистских стремлений немцев при помощи создания определенного формата Евросоюза, единой валюты, и прочие системы противовеса, включение которых мы видим теперь, в том числе и со стороны восточных соседей Германии.

При оценке сложившейся ситуации не стоит опираться лишь на эмоции. Стоит здраво оценить положение, забыть исторические обиды и строить отношения, решая текущие назревшие и перезревшие проблемы. Например, раздел Украины как несостоявшегося государства.

Читайте подробности: Может ли Германия быть стратегическим союзником России?

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