Москва, 5 сентября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Минздрав намерен с 2019 года стандартизировать работу врачей, в Госдуме решение приветствуют, однако намерены проследить практику.

CHANNEL 5 BROADCASTING Доктор Хаус

Стандарты работы российских врачей определит национальная система клинических рекомендаций при основных заболеваниях, которая будет разработана к началу 2019 года, пишут «Известия». Однако поэтапное внедрение системы, которая предлагает врачам план действий при лечении тех или иных заболеваний, началось уже в 2017 году.

В Госдуме прежде всего обращают внимание на вопрос качества рекомендаций — инструкций.

«Минздрав намерен с 2019 года стандартизировать работу врачей: чтобы все заболевания они лечили по инструкции. Найдена, положим, у пациента любимая доктором Хаусом волчанка ‑ и вот документ-шпаргалка, где написано, какие лекарства применять, какие процедуры проводить. А если от инструкции будет допущено отступление — то извольте объясниться, почему. Главный вопрос здесь, конечно, хороши ли инструкции», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Проверить это можно будет лишь со временем, в практической работе, где наверняка будут выявлены те или иные недочеты и добавятся те или иные улучшения, указал парламентарий.

«Акцент в работе врача в значительной степени сместится: с лечения на диагностику, то есть на того самого доктора Хауса. Ведь главное зачастую — это выявить причины болезни, понять, с чем именно пришел пациент, жалующийся на головную боль — это внутричерепное давление, рак, эпилепсия или просто хроническая усталость?» — рассуждает депутат в соцсети.

«А дальше будет легче, ведь в помощь врачу уже подготовлены инструкции. И тут я не боюсь лишней бюрократии: подход сам по себе правильный. Но, как всегда, будем смотреть на реализацию», — заключил Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, клинические рекомендации закреплены в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья», в котором врачам предлагаются конкретные действия при лечении основных заболеваний, а также перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту. Переход на новую систему работы требует времени для адаптации врачей к новым условиям работы.