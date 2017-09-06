Киев, 6 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Решение транспортных проблем Украины может выявить самые стратегически ненадежные участки украинской «борьбы за живучесть». О том, как развиваются события в транспортной сфере Украины, рассказывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Обзор инфраструктуры Украины

В целом борьба за транспортную инфраструктуру на Украине упирается в ответ на один лишь вопрос: есть ли у страны какое-либо будущее? Инфраструктурные вложения должны быть велики, а горизонт планирования продолжает сужаться. Директор программы «Инфраструктура» аналитического центра «Украинский институт будущего» Владимир Шульмейстер озвучил сумму, необходимую для качественного ремонта всех украинских дорог. По его подсчетам, необходимо вложить около двух триллионов гривен (78 миллиардов долларов).

Даже если озвученную сумму удастся изыскать, что само по себе представляется невозможным при нынешних новостях «Укравтодора», занятия ремонтникам хватит на ближайшие 40 лет. По словам того же Шульмейстера, учитывая срок окупаемости дорог в Европе, составляющий около 30 лет, выделение денег на их ремонт на Украине является совершенно бесперспективным. «Ведь никто не знает, что будет через два года», — сказал он в интервью сайту Politeka.

Такого рода нестыковки в потребностях и планировании при решении текущих задач заставляют киевскую администрацию искать сверхоригинальные решения. В качестве одного из них можно привести план рытья канала из Азовского моря в Черное для противодействия Керченскому мосту. Находящаяся на сайте президента Украины петиция с этой инициативой предполагает массу удобств, которые возникнут в результате такого рода землеройной деятельности.

Узнайте детали здесь: План спасения портов Украины для Киева — превратить Крым в настоящий остров

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