Нейпьидо, 5 сентября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) заявило, что число беженцев из Мьянмы в Бангладеш достигло 123 тыс. человек, сообщает 5 сентября Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Пресс-секретарь УВКБ Вивиан Тан отметила, что уточненные цифры приходят от сотрудников, оказывающих помощь беженцам в лагерях у границы с Мьянмой.

По данным на 4 сентября сообщалось, что число беженцев, пересекших границу с Бангладеш, составляет 87 тыс. человек, но спустя сутки уточненные данные показали значительное увеличение потока беженцев.

«Цифры очень тревожные, они очень быстро увеличиваются», — подчеркнула Тан, добавив, что лагеря для беженцев испытывают сложности, так как не могу принять всех желающих.

Напомним, массовый поток беженцев из Мьянмы начался после того, как 25 августа боевики рохинджа совершили нападение на правительственные блокпосты, убив несколько десятков человек.

Правительственные войска начали ответную спецоперацию, которая привела к гибели порядка 400 человек в штате Ракхайн, десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.