Бишкек, 5 сентября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против кандидата в президенты Киргизии Азимбека Бекназарова. Бывшего генерального прокурора республики подозревают в даче ложных показаний в пользу осужденного за коррупции лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ сегодня, 5 сентября.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

Поводом для начала следственных действий в отношении бывшего члена Временного правительства стала появившаяся в интернете аудиозапись разговора между лидером партии «Ата-Журт» Камчыбеком Ташиевым и Азимбеком Бекназаровым, на которой последний публично признается в том, что лжесвидетельствовал на судебном процессе.

Также в правоохранительные органы обратилась руководитель одного из киргизстанских интернет-СМИ, передавшая видеозапись с интервью, в ходе которого Бекназаров еще раз признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. Помимо этого, он сообщает о том, что лидер партии «Ата-Мекен» и другие сторонники этого политического блока, являясь членами Временного правительства, в 2010 году для получения контроля вмешивались в деятельность мобильного оператора «Мегаком».

Спецслужбы Киргизии начали проверку аудио‑ и видеозаписи по поручению Генеральной прокуратуры. «В целях проверки, было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в Алма-Ате. Согласно заключению данного исследования достоверно установлено, что голоса данной аудиозаписи принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется», — резюмирует пресс-центр ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генпрокуратуры, в связи с возбужденным против него уголовным делом, возбужденным по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Основанием для него стали показания российского бизнесмена Леонида Маевского, утверждавшего, что в 2010 году Текебаев, занимая пост зампредседателя Временного правительства Киргизии, получил от него взятку в размере $1 млн в обмен на контрольный пакет акций компании «Мегаком» — одного из трех крупнейших киргизстанских мобильных операторов.

16 августа 2017 года Первомайский районный суд столицы Киргизии признал лидера партии «Ата Мекен» виновным в коррупции и приговорил его к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества. Однако из-за амнистии и с учетом пребывания в СИЗО срок лишения свободы Омурбеку Текебаеву сократили до 4 лет и 6 месяцев. Азимбек Бекназаров известен в Киргизии, как активный политик, принимавший участие в обеих киргизских сменах власти, после успеха которых он дважды становился куратором силовых структур. Наряду с Омурбеков текебаевым и рядом других политиков Бекназаров относится к группе опытных немолодых киргизских политиков.

Отметим, что в ноябре 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал согражданам постараться вывести из политики «все старую гвардию»:

«Мы очень много времени потеряли. Из 25 лет мы потеряли 20 с лишним лет на черт знает что, но теперь страна успокаивается. Политики-разрушители сегодня есть, завтра — нет, но, даст Бог, я постараюсь всю старую гвардию забрать с собой»