Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Власти Петербурга 5 сентября рассказали, насколько повысятся тарифы на услуги ЖКХ и пассажирские перевозки в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщил глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин на нулевых чтениях бюджета в Законодательном собрании, тарифы на пассажирские перевозки в Петербурге в 2018 году не изменятся. Однако комитет уже проводит расчеты «экономически обоснованного тарифа».

«По расчетам комитета, на следующий год экономически обоснованный тариф в метрополитене составит 50 рублей, а по заявке метро — 54 рубля. Аналогично меняются и тарифы в наземном электротранспорте и автобусах», — сказал Коптин.

Пока неизвестно, подорожают ли билеты в пригородных электричках, которые обслуживает СЗППК. По словам Коптина, есть два варианта развития событий: либо сохранение тарифов в 2018 году на нынешнем уровне, либо их индексация на 4%.

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В свою очередь, ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» запланировал подорожание своих услуг на 4% с июля 2018 года, аналогичный прирост ожидается в июле 2019 года и июле 2020 года. Не отстают и другие энергетические компании.

ПАО «ТГК-1» предполагает рост также на 4%, однако окончательное решение еще не принято, так как «ТГК-1» спорит со Смольным относительно перехода на физический метод распределения топлива: такой метод снижает стоимость электроэнергии, но тепло дорожает намного быстрее. Смольный хотел бы перейти на такой метод в течение 2019−2022 годов, а «ТГК-1» настаивает на более скором переходе уже в 2017—2018 годах. Точку в вопросе поставит Федеральная антимонопольная служба.

Электроэнергия, как ресурс, подорожает с июля 2018 года на 6,4%, в 2019 и 2020 годах рост также составит 6−7%. Для конечного потребителя, с учетом роста тарифов на услуги по передаче электричества, в июле 2018 года рост не должен превысить 9,5%, в 2019 году — 7%. Рост конечного тарифа в домах с газовыми плитами в следующем году должен составить 5%, в домах с электроплитами — 11,8%. Рост тарифов на природный газ в течение трех лет будет составлять примерно 3%.

Долгосрочные тарифы «Водоканала Санкт-Петербурга» на водоснабжение и водоотведение в среднем будут расти на 10% ежегодно для населения и на 12% ежегодно для промышленных потребителей.

По мнению Смольного, с 2018 по 2020 годы суммарный средний рост тарифов на услуги ЖКХ не будет превышать 5−6% для семьи.

Между тем, депутаты напомнили Коптину, что накануне «Водоканал» запросил через комитет по энергетике 3,2 млрд рублей дополнительно на 2018 год в качестве компенсации недополученной прибыли с 2014 по 2016 годы, которая возникла в том числе и из-за того, что петербуржцы стали активно экономить воду после установки счетчиков. На 2017 год по тем же причинам «Водоканал» получил из бюджета дополнительно 1,5 млрд рублей.

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«Вы учитываете в своих тарифах, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не признаёт себя банкротом и не хочет выходить из этого состояния, а требует только деньги? По его пути уже пытаются пойти и другие. ГУП «ТЭК» запросил у нас 1,5 млрд рублей «недополученной прибыли», и даже глава комитета по энергетике постеснялся об этом упомянуть», — обратился к главе комитета по тарифам депутат Андрей Васильев.

Дмитрий Коптин объяснил, что, действительно, тариф складывается из плановой выручки, поделенной на объем потребления. Соответственно, чем меньше потребление воды или другого ресурса, тем выше будет тариф.

«Зачем тогда было стимулировать всех идти на дополнительные расходы, чтобы установить счетчики? Откорректируйте план тогда, и не будет у нас недополученных доходов», — отреагировала на слова чиновника депутат Оксана Дмитриева.

Дмитрий Коптин также сообщил, что деятельность «Водоканала» и других ресурсоснабжающих организаций комитет проанализирует по итогам 2017 года. Если выяснится, что благодаря упомянутым субсидиям предприятие понесло меньше расходов, получив избыточный доход, эта сумма будет исключена из тарифов на 2019 год.