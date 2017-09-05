Сямэнь, Китай, 5 сентября, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В Российской Федерации будут привлекаться к ответственности деятели культуры, в действиях которых будут найдены нарушения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос, почему у контролирующих органов возникли вопросы к режиссеру Кириллу Серебренникову, а к Никите Михалкову нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Если следственные органы, контролирующие организации, увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, то и к ним будут применяться аналогичные методы работы, — заявил глава государства на пресс-конференции в Китае. — И они будут призываться к ответственности».

При этом Путин отметил, что у контролирующих органов пока нет никаких претензий к режиссеру Михалкову. По его словам, следствие проверит и Михалкова в случае необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссера Кирилла Серебренникова подозревают в растрате средств, которые были выделены из бюджета для проекта «Платформа».

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