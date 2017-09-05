Ярославль, 5 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославле в конце года снесут недостроенную гостиницу «Чайка», строительство которой заморожено 36 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

На месте «Чайки» построят ИT-парк

В Ярославле гостиницу «Чайка» начали строить в семидесятых годах прошлого века и хотели успеть к Олимпиаде-80. По планам в ней должно было быть 14 этажей. Вместимость — полтысячи постояльцев. Но вовремя закончить объект не смогли, и в 1981 году строительство остановили. Затем долгострой перешел в частную собственность. В 2017 году, по данным мэрии, договор аренды с частником истек и на этом месте решено было построить ИТ-парк.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев сообщил, что правительство региона вышло на подписание договора с инвестором — компанией «Тензор», которая построит на месте гостиницы современный ИT-центр. Максим Авдеев сказал, что у правительства был вариант отвести эту территорию под многоэтажную застройку, но она не дала бы нужного для города эффекта и в результате решили создать ИТ-парк, где будет работать до 3 тысяч специалистов. Аварийное здание будет снесено уже в конце этого — начале следующего года. Ориентировочно работы по строительству нового парка перейдут в активную фазу через год-полтора после подготовки соответствующей документации.