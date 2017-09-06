Москва, 6 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 года до сих пор преподносится многими японскими историками как «нарушение пакта о нейтралитете». Почему эти заявления совершенно беспочвенны и как развивались дипломатические отношения между СССР и союзниками в период окончания Второй мировой войны, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

План США по оккупации Японии

Японская апелляция к пакту о нейтралитете 1941 года потеряла свой смысл давным-давно, точнее говоря, в декабре того же 1941-го, когда Япония сама напала на США и Великобританию, союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Выполняя свои союзнические обязательства, Сталин в точности следовал договоренностям, достигнутым с Вашингтоном и Лондоном в ходе Потсдамской конференции. Но политика нового президента США — Трумэна — была направлена на то, чтобы минимизировать возможные приобретения СССР при противостоянии с Японией.

Главной целью, за которую боролись СССР и США, являлось будущее Китая. Но и судьба Курильских островов также стала полем дипломатического противостояния.

Как Советскому Союзу удалось справиться с интригами союзников и какие требования выдвигала Москва к действиям американцев, читайте в статье: Трумэн пытался нарушить данное Сталину обязательство Рузвельта и Черчилля

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