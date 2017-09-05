Астана, 5 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Младший сын дочери президента Казахстана сенатора Дариги Назарбаевой и ныне покойного экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева Айсултан Назарбаев признал, что после смерти отца пристрастился к наркотикам. Такая информация появилась сегодня, 5 сентября, на его личной странице в Facebook.

Скриншот страницы в Facebook

«Прошло всего полтора месяца после смерти моего деда, академика Мухтара Алиева, и в австрийской тюрьме случился суицид отца — Рахата Алиева. Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на планете. В этот момент ты готов остаться сразу без рук и ног, лишь бы не испытывать эту боль, беспощадно разрывающую душу… Меня старалась поддерживать вся семья. Особенную заботу проявлял мой дед Нурсултан Назарбаев. Президент страны днем решал проблемы 17 миллионов человек, а вечером уделял всё внимание одному внуку. В тот момент я не смог полностью осознать, сколько энергии, здоровья и сил ему стоило такое повышенное внимание ко мне. Поэтому тогда позволил себе самую ужасную и глупую слабость. Я решил поискать успокоения в наркотиках», — пишет внук президента.

Он рассказал, что точкой отсчета в борьбе с зависимостью стало то, что он признался деду.

«Наверное, какой-нибудь другой Президент в такой ситуации постарался бы спрятать проблему или отстраниться от неё. Но не Нурсултан Назарбаев. Дед по крови, он самый настоящий отец по духу. Первое, что он сказал: «Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить её». В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. «Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания — он всегда их выполняет», — спокойно ответил он. Я точно обязан ему жизнью. Не просто по крови. Он спас меня и, откровенно говоря, дважды. Просто тогда мне не хватило ума и опыта это понять. Но в этот раз хватает. Конечно, со мной близкие, и сейчас я живу в атмосфере поддержки. Это очень важно», — поведал Айсултан Назарбаев.

Свою откровенность внук Назарбаева объясняет принципиальной позицией.

«Соцсети изменили всё, сделав мир открытым и призвав каждого стать частью этого безграничного общества. Интернет как прожектор, в свете которого рано или поздно оказываются все дела, и только глупцы еще надеются что-то утаить в этой новой реальности. С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием — быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь — самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно. Мне выпало лечиться от очень серьезной болезни», — пишет он.

Кроме того, Айсултан Назарбаев надеется, что его пример может помочь другим избавиться от наркозависимости или вообще не становиться на путь наркомании.

«Дело в том, что эту болезнь невозможно победить просто силой воли. Ещё не изобретено лекарств от этой болезни: выпил и всё прошло. Я пишу об этом открыто, потому что знаю, как много семей и людей поглотила эта беда. Я знаю, что выход из ситуации есть, и не могу не поделиться этим со всем миром. Кем надо быть, чтобы замалчивать такое? Ведь если мой пример остановит хоть одного школьника от предложения «попробовать», поможет хоть одной семье избавиться от страха перед окружающими, подскажет одному больному путь к выздоровлению — значит, я уже не зря живу», — говорит он.

Айсултан Назарбаев рассказал, что понимание масштабов трагедии способствовало тому, что он решил посвятить себя борьбе с наркоманией.

«Наркомания для общества — это социальная проблема. А для человека это самая настоящая болезнь. Поначалу кажется, что мир вдруг стал ярче, исчезли проблемы и впереди только хорошее. Но это только поначалу. Очень скоро наркотики провоцируют череду разрушающих процессов в организме, затрагивающих практически все внутренние органы, появляются серьезные заболевания. У тех, кто заходит далеко, наступает неминуемая преждевременная смерть. И конечно, этот яд не лечит душу… Убежден, в этом нет виновных — тут все жертвы. Да, есть нюансы. Но я твердо уверен: бороться с наркоманией как явлением надо, но бороться с теми, кто ей болен, — это преступление… Уже в процессе открытия благотворительного фонда по борьбе с наркоманией. Сейчас ищу опытных специалистов, способных помочь мне организовать действительно эффективную работу. Буду стараться помочь каждому, кто страдает от этой болезни, потому что понимаю таких людей. Главное в этот момент уверенность, что ты не одинок, что не ты первый и не ты последний, что выход есть. В наше время люди накопили огромный опыт в решении проблем больных наркоманией. Я счастлив поблагодарить международное сообщество Narcotics Anonymous: тех, кто стоял у истоков этого движения, и тех, кто несет весть надежды сегодня по всему миру», — пишет он.

Он признается, что этот поединок для него был самым тяжелым.

«Битва с самим собой: сдаться, расслабиться и тихо умереть или собрать волю в кулак, сражаться за право жить и радоваться. Настоящий внутренний джихад. К счастью, свет всегда одолеет тьму», — заключает Айсултан Назарбаев.

Напомним, внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев в январе текущего, 2017 года на своей странице в Facebook «прошелся» по ряду политических деятелей, назвав их «темной силой», «врагами народа» и «ворами». Спустя несколько дней он стал исполняющим обязанности вице-президента Футбольной федерации Казахстана (ФФК) по связям с международными организациями ФИФА (Международная федерация футбола), УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и Национальными ассоциациями, сообщается на сайте ФФК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Айсултан Назарбаев является выпускником Королевской военной академии сухопутных войск Сандхерст в Великобритании. Будучи в Англии, играл в молодежном составе английских футбольных клубов «Портсмут» и «Челси», а на родине вошел в резервный состав клуба «Астана». Вернувшись в Казахстан, некоторое время служил вначале в звании лейтенанта, а позже старшего лейтенанта в военной разведке казахстанского министерства обороны. 31 августа 2013 года женился на дочери известного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева — Алиме Боранбаевой.

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