Астана, 5 сентября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. 13,58 млрд тенге (2,32 млрд рублей) задолжали граждане Казахстана за коммунальные услуги, заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, сообщает 5 сентября МИА «Казинформ».

Bloomberg.co.jp Тенге

По его словам, наибольшая задолженность наблюдается, по данным на август 2017 года, в Алма-Ате — 3 млрд тенге (510 млн рублей), Южно-Казахстанской области — 3,7 млрд тенге (630 млн рублей) и Мангистауской области — 1,894 млрд тенге (320 млн рублей).

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Касымбек отметил, что министерство по инвестициям утвердило план работы на 2017−2018 годы. Согласно утвержденному плану, к 15 октября планируется подготовить все отопительные объекты — котельные, инженерные сети, автономные теплоисточники.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля 2017 года внешний долг Казахстана составил $165,5 млрд, что на 1,06% выше, чем на конец 2016 года. По отношению к ВВП республики внешний долг составляет 116,8%, или $9,2 тыс. на душу населения.