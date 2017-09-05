Москва, 5 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Рынок нефти ждет идей. Нефть марки Brent 4 сентября снизилась на 1%, однако нельзя говорить о выраженной направленной динамике, скорее на нефтяном рынке отмечается хрупкое равновесие, основанное на недостаточности информации, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Не утихают обсуждения последствий урагана Харви. Согласно последним данным работа НПЗ начинает восстанавливаться. А значит, начинают снижаться опасения о затаривании нефтяных хранилищ в США, которые ранее толкали нефтяные котировки вниз», — отметил эксперт.

«Кроме того появилась позитивная для нефти информация от Саудовской Аравии, согласно которой королевство в октябре повысит отпускные цены на нефть», — добавил он.

«Однако эта информация пока не может нарушить сложившегося равновесия. Ближайшие данные, которые могут повлиять на нефтяные котировки, появятся только 6 сентября поздно вечером. Это данные о запасах в США от Американского института нефти», — пояснил Быков.

«Так что, участникам рынка остается только ждать, а Brent торговаться с минимальными изменениями вокруг отметки $52,50 за баррель» — считает эксперт.

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