Анкара, 5 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Большинство немецких турок считают, что прекращение переговоров с Турцией о членстве в ЕС станет «огромной ошибкой», пишет 5 сентября Rheinische Post.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Председатель турецкой общины в Германии Гёкай Софуоглу отметил в интервью изданию, что высказывание будто «Турция не относится к Европе» является ложным и лишь «подрывает те демократические устои, на которых еще стоит эта страна».

Он подчеркивает, что проблема в данном вопросе в том, что в умах европейских политиков сложился стереотип, будто «Турция состоит только из президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его сторонников», однако это, по словам Софуоглу, — «абсолютно не так».

«Немецкое правительство должно понимать, что настанет время и после Эрдогана», — отмечает он, ссылаясь на призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других немецких политиков прекратить переговоры с Турцией о членстве в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.