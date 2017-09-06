Киев, 6 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. О том, как Украине выбраться из тяжелой ситуации, в которую загнало страну положение бесперспективного должника, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

«Торговля гастарбайтерами», широко развернутая нынешней украинской администрацией, должна послужить, по мысли инициаторов, прибыли страны-экспортера. А прибыль становится стратегически важным аргументом в диалоге, ведущемся с МВФ. Чем дальше заходит «процесс реформ», тем в большую финансовую бездну погружается независимая от здравого смысла Украина.

Приватизация, на которую возлагались крупные надежды, никакого результата до сих пор не дала. Гастарбайтеры и повышение тарифов для населения — вот что выведет страну из финансового тупика. Вопрос повышения стоимости природного газа для населения снова был поднят в сообщении для журналистов премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Смелый набег антикоррупционеров из НАБУ (Национальное антикоррупицонное бюро Украины) на формулу «Роттердам+», введенную НКРЭКУ (Нацкомиссия по рынку энергетики и коммунальных услуг), закончился пшиком. Действительно, не арестовывать же представителей МВФ по обвинению в преступлениях против украинского народа? А если и арестовывать, то явно не «набуинам»…

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